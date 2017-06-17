Опубликован отчет о финансах Дональда Трампа за 2016 год

На сайте бюро по вопросам этики при американском правительстве появился отчет о финансах президента США Дональда Трампа за 2016 г. Президент впервые с момента вступления в должность обнародовал эту информацию. Публиковать налоговую декларацию Трамп по-прежнему отказывается.

Из документа, в частности, следует, что президент в прошлом году получил $19,7 млн дохода от отеля в Вашингтоне. Курорт Мар-а-Лаго в штате Флорида принес ему $37,2 млн, что на $7,4 млн больше, чем годом ранее. Доход от владения полями для гольфа составил $298 млн. Прибыль только от одного клуба в штате Нью-Джерси составила $19,8 млн. Трамп также указал гонорары за свои книги, общая сума которых — порядка $7 млн.

Согласно отчету кредитные обязательства Трампа составляют около $315 млн. Президент, в частности, должен Deutsche Bank более $100 млн и примерно такую же сумму инвестфонду Ladder Capital Finance.

В документе также перечислены более 500 компаний, которые Трамп покинул перед инаугурацией. Перед вступлением в должность он передал весь свой бизнес в специальный траст, но остается единственным его бенефициаром и имеет право в любой момент вернуть себе контроль над бизнесом.