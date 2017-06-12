На Трампа подадут в суд за нарушение антикоррупционного законодательства

Прокурор округа Колумбия Брайан Фрош и его коллега из штата Мэриленд Карл Расин намерены подать в суд на президента США Дональда Трампа за нарушение антикоррупционного законодательства, пишет газета Wall Street Journal. Они считают, что Трамп незаконно получал финансирование от других государств после вступления в должность.

Прокуроры также указывают, что до инаугурации Трамп обещал передать управление своей компанией сыновьям, но нарушил обещание. По данным Фроша и Расина, президент регулярно получает сводки о состоянии финансов своей компании от сына Эрика.

Если суд даст делу ход, прокуроры потребуют у Трампов налоговые декларации, чтобы оценить размер внешнеторговых сделок их компании. Они ожидают, что дело будет рассматривать Верховный суд.