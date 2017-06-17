Савченко прокомментировала изменение правил сложения наказаний на Украине

Народный депутат Верховной рады Надежда Савченко прокомментировала изменения правил сложения наказаний и зачисления срока предварительного заключения. Соответствующий закон подписал президент Украины Петр Порошенко. Он вносит изменения в уголовный кодекс страны, которые фактически отменяют так называемый «закон Савченко».

Закон действовал с декабря 2015 г. и предусматривал, что каждый день предварительного заключения должен быть зачтен как два дня основного наказания.

По мнению Савченко, Порошенко мог не отменять закон, а наложить на него вето и предложить внести изменения в первоначальный вариант, чтобы сбалансировать нормы. Депутат сообщила, что обращалась в администрацию президента с предложением изменить «закон Савченко».

«Я обращалась в администрацию президента к Филатову и Ковальчуку. Конечно, у них не было времени принять меня лично, но в их секретариате я сказала, чтобы они предложили президенту ветировать этот закон и предложить внести изменения, которые я разрабатывала с офисом омбудсмена и Союзом адвокатов Киева. Мы разрабатывали изменения, которые могли бы сделать "закон Савченко" сбалансированным, который действительно бы работал на защиту прав людей», — сказала Надежда Савченко телеканалу «112 Украина».

Она добавила, что будет обсуждать с уполномоченным по правам человека и депутатами возможности отмены решения президента. Кроме того, она намерена подготовить закон, целью которого будет сбалансировать систему правосудия.