«Коммерсантъ» узнал о планах Порошенко прекратить АТО

Администрация президента Украины разрабатывает новый план для Донбасса, который предусматривает прекращение антитеррористической операции (АТО) и «мирную реинтеграцию» отколовшихся территорий. Это пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. Петр Порошенко на прошлой неделе сообщил о подготовке законопроекта о реинтеграции оккупированных территорий Донбасса. Первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко, представляющая партию «Блок Петра Порошенко» (БПП), подтвердила, что законопроект будет внесен в Раду в ближайшее время. Опрошенные газетой депутаты и аналитики отмечают, что о новой инициативе Киева стало известно за несколько дней до встречи Порошенко с президентом США Дональдом Трампом.

Новый план администрации Порошенко предполагает введение льгот и послаблений для населения самопровозглашенных народных республик, рассказал источник «Коммерсанта» в Раде. Также предлагается упростить порядок получения жителями этих регионов украинских пенсий, наладить торговлю между «отдельными районами» и территориями, подконтрольными Киеву, снизить ограничения на перевозку грузов через линию разграничения с нынешних 50 кг на машину до 180 кг. Вместо антитеррористической операции предлагается ввести военное положение в прифронтовых районах Донецкой и Луганской областей, пишет газета.