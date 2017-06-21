Киев считает, что Керченский мост принесет убытки Украине

Украина пожалуется в Международную морскую организацию (International Maritime Organization) из-за строительства Российской Федерацией моста через Керченский пролив. С таким заявлением выступил замминистра инфраструктуры страны Юрий Лавренюк.

По его словам, Россия не согласовывала строительство с украинской стороной, а следовательно, нарушила требования Конвенции ООН по морскому праву, договора между Украиной и Россией о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива, а также ряд других международных соглашений и документов, уточнил он.

Помимо этого Россия не обсуждала с Украиной намерения закрыть Керченский пролив в акватории его судоходной части на 23 дня в августе-сентябре 2017 г. в связи с установкой арки, «что может нанести значительный ущерб не только безопасности судоходства, но и национальной безопасности Украины в целом». «Дальнейшее строительство и ввод в эксплуатацию моста через Керченский пролив приведет к значительному уменьшению судозаходов в порты Мариуполя и Бердянска, снижению их грузооборота, что недопустимо», - сказал он.

Мининфраструктуры Украины обратилось в украинский МИД с требованием направить соответствующую ноту России.