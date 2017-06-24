Украина выразила протест России в связи с поездкой Путина в Крым

Министерство иностранных дел Украины выразило протест в связи с визитом российской делегации во главе с президентом России Владимиром Путиным в Крым. Об этом говорится на сайте украинского МИДа.

«Украинская сторона считает упомянутый визит и другие “поездки” российских должностных лиц во временно оккупированные автономную Республику Крым и город Севастополь грубым нарушением государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, циничным и демонстративным пренебрежением с российской стороны общепризнанными нормами международного права», — говорится в сообщении.

В Министерство иностранных дел России направлена нота протеста, заключили в украинском ведомстве.

Сегодня Путин в Крыму принял участие в открытии седьмой за год смены в «Артеке». Президент ознакомился со структурой детского международного центра и результатами реконструкции.