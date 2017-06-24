На капремонт детского центра «Артек» потрачено более 11 млрд рублей

На реконструкцию и капитальный ремонт международного детского центра «Артек» потрачено более 11 млрд руб., следует из материалов к поездке президента Владимира Путина в Крым.

Глобальная реконструкция «Артека» началась в конце 2014 г. К началу первой летней смены отремонтировали шесть лагерей, входящих в состав детского центра, — «Лазурный», «Янтарный», «Хрустальный», «Морской», «Речной» и «Озерный». Ремонт продлится до 2020 г., всего на него планируется потратить 17 млрд руб.

Путин в субботу прибыл в Крым, где ознакомился со структурой «Артека» и с результатами реконструкции, а также принял участие в открытии седьмой смены года.