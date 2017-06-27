Адвокат: ЕСПЧ коммуницировал жалобу Навального на арест за акцию 26 марта

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) коммуницировал, то есть начал рассматривать жалобу Алексея Навального на арест на 15 суток после задержания на Тверской 26 марта. Это «Интерфаксу» сообщила адвокат политика Ольга Михайлова. По ее словам, у властей России есть время до 31 августа, чтобы ответить на шесть вопросов, которые сформулировал Страсбургский суд относительно нарушений положений нескольких статей Конвенции о защите прав человека.

Суд интересует позиция государства относительно того, были ли нарушены в связи с отказом в проведении акции в центре Москвы 26 марта и последующим арестом Навального следующие статьи Конвенции: статья 5 Конвенции (право на свободу и личную неприкосновенность), статья 6 (право на справедливое судебное разбирательство), статья 10 (свобода выражения мнения), статья 11 (свобода собраний и объединений), а также статья 18 (пределы использования ограничений в отношении прав).

На меморандум правительства защита Навального представит свои возражения, добавила адвокат.

Навальный призвал граждан выходить на антикоррупционную «прогулку» на Тверской улице. Сам он был задержан в этот день сразу после выхода из метро. 27 марта суд признал его виновным в сопротивлении полицейским и назначил ему 15 суток административного ареста.