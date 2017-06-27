Издатель журнала «Флирт» получил срок за организацию проституции

В Москве Симоновский районный суд признал издателя журнала «Флирт» Дмитрия Зяблицева и его жену, главного редактора издания, Станиславу Казакову виновными в организации проституции. Как сообщает агентство «Москва», Зяблицев приговорен к трем годам колонии общего режима, его жена получила два года условно.

Адвокаты подсудимых на заседание не пришли. Судья Светлана Туманина зачитывала постановление в их отсутствие. Осужденные частично признали свою вину и имеют на иждивении малолетних детей, говорится в тексте решения.

Гособвинитель просил приговорить издателя «Флирта» к четырем годам лишения свободы, а главного редактора - к трем.

Зяблицев и Казакова были задержаны в 2015 г. По версии следствия, они вместе с сообщниками с использованием периодического издания «Флирт» («Флиртим» и «Флиртмини») организовали занятие проституцией другими лицами путем размещения рекламной информации в виде визуального изображения и объявлений. Кроме того, Зяблицев арендовал несколько квартир в разных районах столицы, где разместились нанятые им диспетчеры, в обязанность которых входило отвечать на телефонные звонки, а также привлекать клиентов, желающих воспользоваться услугами сексуального характера.