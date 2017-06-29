В Госдуму внесен законопроект о запрете курения у подъездов

Группа сенаторов внесла в Госдуму законопроект, запрещающий курить у подъездов многоэтажных домов. Документ опубликован в базе нижней палаты парламента.

Документом предлагается внести изменения в закон «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака». Так, сенаторы предлагают запретить курить «на расстоянии менее чем 10 м от входов в подъезды многоквартирных домов».

Очень часто жители многоэтажек курят на крыльце у подъезда, что осложняет жизнь всему дому, особенно тем, кто живет на первом этаже, говорится в пояснительной записке.

«Проблема усугубляется, когда на первом этаже дома располагается офис или магазин. Постоянное присутствие «дымящих» офисных сотрудников способно всерьез испортить жизнь, а также стать причиной возникновения многих хронических заболеваний, в т. ч. онкологии, у некурящих граждан. При этом зачастую посредством просьбы или объяснения курильщику сложной ситуации невозможно решить проблему. Часто курящие люди придерживаются противоположных взглядов и просто не задумываются о неудобствах, которые причиняют другим гражданам», – отмечают сенаторы.

Авторами инициативы выступили сенаторы Александр Варфоломеев, Татьяна Кусайко, Лариса Тюрина, Анна Отке, Татьяна Лебедева, Эдуард Исаков.