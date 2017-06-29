НАТО сохранит военное присутствие в Афганистане после 2017 года и усилит его

НАТО сохранит военное присутствие в Афганистане после 2017 г. и собирается усилить его. С таким заявлением выступил генсек альянса Йенс Столтенберг по итогам заседания министров обороны НАТО по Афганистану.

«Мы продолжим нашу миссию "Решительная поддержка" (Resolute support) после 2017 г. Сегодня я могу подтвердить, что мы также усилим наше присутствие», - добавил он.

По его словам, Украина обещала продолжить поддержку миссии НАТО в Афганистане. «Украинский министр обороны принимал участие в заседании. Он подтвердил поддержку Украины Афганистану и нашей операции в Афганистане», - сказал генсек.

НАТО завершила вывод боевых сил из Афганистана в 2014 г. С тех пор в стране действует миссия альянса «Решительная поддержка» численностью 13 500 человек. В ее задачи входит обучение, содействие в управлении и тыловом обеспечении, а также снабжение афганских сил разведданными.