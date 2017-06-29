Суд Харькова приговорил россиянку к 11 годам тюрьмы за поддержку ДНР

Киевский районный суд Харькова приговорил россиянку к 11 годам тюрьмы за поддержку самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) и участие в работе ее ведомств. Об этом заявили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

«Суд признал ее виновной в участии в незаконном вооруженном формировании, незаконном обороте оружия, посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность государства и назначил ей наказание в виде 11 лет лишения свободы с конфискацией имущества», - уточнили в пресс-службе.

Имя и фамилия женщины не раскрываются. Известно только,что ей 47 лет и она постоянно проживала в Харькове. «Приговор суда не вступил в силу, поскольку идет время на апелляционное обжалование», - отметили в прокуратуре.