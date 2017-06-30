Председатель ЦИК предложила «Яблоку» скорее исправить нарушения при выдвижении Ройзмана

У Центризбиркома есть вопросы к порядку выдвижения мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана кандидатом от партии «Яблоко» на выборы губернатора Свердловской области. Как передает ТАСС, председатель ЦИК Элла Памфилова обратилась в связи с этим к руководству партии.

«В Свердловской области у нас есть целый ряд вопросов по характеру и порядку выдвижения кандидата, - сказала она на заседании ЦИК. - Сейчас еще не поздно исправить все, я прошу руководителей "Яблока", обратитесь в ЦИК, чтобы мы детально проработали все нюансы, есть время до 21 июля, чтобы все исправить». Она пообещала привлечь Минюст к этой работе.

Своевременно принятые меры позволят потом «Яблоку» «не кивать на региональные или центральные власти», которые якобы «чинят препятствия их кандидату», добавила Памфилова. Она посоветовала партии вместо этого как следует выполнить все процедуры. По ее словам, ЦИК сделает все возможное в рамках своей компетенции.

Бюро партии «Яблоко» 21 июня приостановило полномочия руководящих органов регионального отделения Свердловской области и выдвинуло мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана кандидатом в губернаторы Свердловской области. 17 июня свердловское региональное отделение партии не смогло выбрать кандидата на выборы губернатора из-за несогласия с кандидатурой Ройзмана. Председатель регионального отделения партии Юрий Переверзев и еще 10 делегатов объявили о выходе из партии и покинули конференцию.