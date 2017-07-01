Белый дом обнародовал данные о зарплатах сотрудников администрации Трампа

Белый дом обнародовал информацию о зарплатах сотрудников администрации президента США. Зарплата сотрудников Белого дома варьируется от $30 000 до $187 000 в год. Сообщается, что старший политический советник Трампа Джаред Кушнер и Иванка Трамп не получают жалование.

Больше всех среди сотрудников администрации получает старший политический советник президента Марк Хаус. Глава Национального экономического совета при Белом доме Гэри Кон зарабатывает меньше всех.

Ранее на сайте бюро по вопросам этики при американском правительстве появился отчет о финансах Дональда Трампа за 2016 г. Из документа, в частности, следует, что президент в прошлом году получил $19,7 млн дохода от отеля в Вашингтоне. Курорт Мар-а-Лаго в штате Флорида принес ему $37,2 млн. Доход от владения полями для гольфа составил $298 млн. Трамп также указал гонорары за свои книги, общая сумма которых — порядка $7 млн.

Согласно отчету кредитные обязательства Трампа составляют около $315 млн. Президент, в частности, должен Deutsche Bank более $100 млн и примерно такую же сумму инвестфонду Ladder Capital Finance.