МЧС готовится к природным катаклизмам в июле

После «сложного и напряженного июня» МЧС, ориентируясь на прогноз погоды, ждет в России природных катаклизмов. Как передает ТАСС, это на селекторном совещании 3 июля объявил руководитель ведомства Владимир Пучков.

По словам министра, «где-то могут быть очередные максимумы температур, где-то - резкие перепады температур, высокие скорости ветра, осадки». В июне почти во всех регионах страны наблюдались сложные метеорологические явления, которые приводили к нарушениям в работе системы энергетики, неустойчивой работе транспортных коммуникаций и объектов социальной инфраструктуры.

В связи с прогнозом Пучков потребовал проанализировать работу всех региональных органов управления и служб и выработать дополнительные меры для реагирования на природные катаклизмы.