Руководитель Чеченского отделения Сбербанка объявлен в розыск за обналичивание 1 млрд рублей

Следственное управление МВД по Чеченской Республике сообщило, что руководитель Чеченского отделения Сбербанка Сайд-Магомед Джабраилов объявлен в розыск. Он является подозреваемым по делу о незаконном обналичивании средств.

По данным ведомства, фирмы-однодневки через расчетные счета, открытые через Чеченское отделение Сбербанка, обналичили более 1 млрд руб. По предварительной оценке, в результате действий лишь восьми фирм государству причинен ущерб на сумму более 298 млн руб.

«В ходе предварительного расследования установлено, что организатором создания указанных фирм-однодневок является руководитель Чеченского отделения Сбербанка России Сайд-Магомед Джабраилов», – отмечается в сообщении МВД.

«В этой связи по материалам прокурорских проверок возбуждено и расследуется еще восемь уголовных дел по ч. 1 ст. 172 Уголовного кодекса Российской Федерации (незаконная банковская деятельность)», – уточняют в ведомстве. По данным МВД, Джабраилов скрывается от следствия за пределами России.