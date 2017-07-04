Белый дом подтвердил, что встреча Путина и Трампа состоится 7 июля

Белый дом подтвердил, что встреча российского президента Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа будет проходить 7 июля в кулуарах саммита G20 в Гамбурге, передает NBC.

Советник президента США по национальной безопасности Герберт Макмастер заявил, что Трамп на встрече будет говорить о том, о чем хочет. Повестка дня точно еще не определена. Трамп также встретится с канцлером Германии Ангелой Меркель.

В свою очередь в Москве рассчитывают, что во время встречи лидеры двух стран будут обсуждать вопросы, связанные с Сирией и Украиной, вопросы стратегической стабильности, а также актуальные сюжеты двусторонней повестки дня, заявил замминистра иностранных дел России Сергей Рябков.

«Естественно, и Сирия, и Украина будут в центре, но этим повестка дня не исчерпывается», - сказал он. «Исходим из того, что американская сторона будет готова к такому диалогу, а там будет видно, как пойдет реально разговор. В конечном счете, все зависит от первых лиц», - передает его слова «Интерфакс».

Саммит G20 пройдет в Гамбурге 7-8 июля.