Названа дата встречи Путина и Трампа

Встреча президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина запланирована на 7 июля. Как передает «Интерфакс», дату согласованной беседы назвал помощник Путина Юрий Ушаков. Ранее Москва и Вашингтон сообщали, что первая личная встреча двух лидеров может состояться на полях саммита «Большой двадцатки» в Гамбурге, но долго не был определен ни формат, ни дата этих переговоров.

3 июля Ушаков сообщил, что, по его данным, американская сторона хочет поднять темы Сирии и Украины. «Мне кажется, что это вполне логично эти две темы обсудить. Но мы считаем, что вообще проблему международного терроризма нужно будет между двумя лидерами ведущих держав обсуждать в первую очередь, поскольку без сотрудничества России и США вряд ли терроризм осилишь», – добавил он, отметив, что российская сторона готова обсуждать и другие темы. «Вся региональная проблематика, я не знаю сколько у нас будет времени для этого: тут и разоруженческая сфера, которая требует первостепенного внимания обоих лидеров, это несомненно», – отметил помощник президента.

Ушаков рассказал также, что на полях саммита Путин проведет «полномасштабные встречи» с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, президентом Республики Кореи Мун Чжэ Ином, премьер-министром Японии Синдзо Абэ, председателем Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером, президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.