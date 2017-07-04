Губернатор Подмосковья предложил главе Реутова баллотироваться в мэры Балашихи

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев предложил главе городского округа Реутов Сергею Юрову возглавить Балашиху. «Глава городского округа Балашиха Евгений Жирков сложил свои полномочия. Я хотел бы предложить Вам попробовать свои силы в Балашихе и поучаствовать в конкурсе на должность главы городского округа. Считаю, что в Вас достаточно целеустремленности, опыта и, самое главное, желания обеспечить преобразования», – приводит слова Воробьева пресс-служба.

Юров принял предложение губернатора. «Конечно, Балашиха – это другой уровень ответственности, другой уровень работы. Я, безусловно, готов, готов не подвести вас и жителей Балашихи», – ответил он.

Возглавить Реутов предложено замглаве администрации городского округа Станиславу Каторову. «Вам, в свою очередь, я хотел бы предложить принять участие в конкурсе на должность главы городского округа Реутов. Очень надеюсь, что ваши знания, опыт, желание сделать городской округ лучше могут быть реализованы», – отметил Андрей Воробьев. Каторов подтвердил готовность продолжать работу по развитию муниципалитета.