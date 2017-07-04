Юров назначен и. о. главы Балашихи

Сергей Юров, занимавший пост мэра города Реутова, назначен исполняющим обязанности главы Балашихинского городского округа Подмосковья. «На сегодняшний день являюсь исполняющим обязанности главы городского округа», – приводит ТАСС слова Юрова.

Ранее сегодня губернатор Московской области Андрей Воробьев предложил ему принять участие в конкурсе на пост мэра Балашихи. Предшественник Юрова Евгений Жирков, ушел в отставку на фоне резонансного закрытия мусорного полигона Кучино по требованию президента Владимира Путина.