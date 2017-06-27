Глава Балашихи подал в отставку

Глава Балашихи Евгений Жирков подал заявление о сложении полномочий по собственному желанию. Это сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу губернатора и правительства Московской области. Врио главы городского округа стала первый заместитель главы администрации Балашихи Лилия Татевосян.

23 июня в Балашихе был спешно закрыт крупнейший в Подмосковье полигон твердых бытовых отходов «Кучино». На свалку местные жители пожаловались Владимиру Путину на прямой линии, президента возмутило, что кто-то разрешил строить жилье в непосредственной близости к уже действующему полигону. В тот же день на полигон приехал губернатор Московской области. Андрей Воробьев пообещал закрыть свалку в 2019 г., после открытия нового полигона в Орехово-Зуеве. Однако 22 июня Путин на совещании с членами правительства потребовал закрыть свалку в Балашихе в течение месяца.

Жирков руководил Балашихой с 2014 г., до этого он с 2003 г. был главой городского округа Железнодорожный.