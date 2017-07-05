Подводный крейсер «Смоленск» осуществил плановый пуск крылатой ракеты

Атомный подводный ракетный крейсер Северного флота «Смоленск» уничтожил крылатой ракетой морскую мишень в акватории Баренцева моря, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу флота. «Стрельба была выполнена из подводного положения крылатой ракетой «Гранит» по сложной морской мишенной позиции, находящейся на удалении порядка 400 км.

По данным объективного контроля, цель поражена успешно», - заявили в пресс-службе. Командующий Северным флотом вице-адмирал Николай Евменов оценил «высокий профессионализм и морскую выучку» при проведении пуска.

26 июня Минобороны России сообщило об успешном запуске МБР «Булава» с АПЛ «Юрий Долгорукий».