«Коммерсантъ»: депутаты предлагают запретить открытую перевалку угля в населенных пунктах

Законопроект о запрете открытой перевалки угля в границах населенных пунктов подготовили глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Ольга Тимофеева, ее заместитель Владимир Панов и ряд других депутатов. На морских терминалах хранение, обработка и перевалка угля с использованием грузовых складов, конвейерных систем, перегрузочного и прочего оборудования открытого типа будут запрещены уже с 1 ноября, приводит «Коммерсантъ» выдержку из документа.

Эти меры депутаты аргументируют важностью заботы о здоровье граждан. Принимаются они после жалобы мальчика из Находки президенту в ходе прямой линии с Владимиром Путиным. До этого жители Дальнего Востока жаловались в Росприроднадзор, который с 2016 г. получил более 80 жалоб.

Обсуждение законопроекта началось 5 июля на экспертно-консультативном совете. Оно продолжится через неделю.

В отзыве правового управления аппарата Госдумы отмечается, что проект нуждается в «существенной юридическо-технической доработке». Документ может повлечь бюджетные расходы, подчеркивают юристы. В Ассоциации морских торговых портов (АСОП) потенциальные потери бюджета оценивают в 22 млрд руб. за счет закрытия возможности поставок угля в страны АТР и Европы. Ранее представители АСОП писали в Минтранс, что запрет остановит перевалку на терминалах. Теперь ассоциация также представила отрицательный отзыв на документ.

Собеседник издания на рынке говорит, что при переходе на закрытый тип перевалка подорожает на 70–80%. Это ударит по конкурентоспособности российского угля.

Зампред комитета Госдумы по энергетике Дмитрий Исламов назвал документ «вредным и не дающим результата». Бороться с пылью он призывает инновационными методами – с помощью защитных подпорок, экранов и орошающих пушек.

Депутат Панов говорит, что в документе «не идет речь о том, чтобы дробление угля или перевалка осуществлялись только в закрытых помещениях: главная цель — запретить обращение с углем в портах открытым способом».