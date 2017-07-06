Генпрокуратура потребовала заблокировать сайт «Спутник и погром»

Генеральная прокуратура России обратилась в Роскомнадзор с распоряжением заблокировать некоторые интернет-ресурсы, поддерживающие запрещенные в России организации «Правый сектор», ИГ и «Джабхат-ан-Нусру». Об этом сообщается на сайте ведомства.

Среди таких ресурсов националистического толка «Спутник и погром», «Русский сектор», «Правый взгляд» и др. Генпрокуратура установила также многочисленные материалы, оправдывающие деятельность запрещенных на территории РФ организаций «Правый сектор», «Исламское государство Ирака и Леванта», «Джабхат-ан-Нусра» и других террористических группировок, воюющих на территории Сирии, говорится в сообщении ведомства.

«Спутник и погром» появился в 2012 г., его открыл националист Егор Просвирнин. Ранее депутат Госдумы Михаил Маркелов и бывший секретарь Общественной палаты Евгений Велихов попросили Генпрокуратуру и Роскомнадзор проверить сайт на экстремизм.