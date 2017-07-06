Ройзман не проходит муниципальный фильтр на выборах губернатора Свердловской области

Мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман собрал лишь 30% от количества подписей депутатов, необходимых для прохождения муниципального фильтра на выборы губернатора Свердловской области. «Собрал 39 подписей депутатов из 126 для муниципального фильтра. Шансов пройти все меньше. Но без моего участия это не выборы, а ролевые игры», - написал Ройзман на своей официальной странице в соцсети «В контакте» в среду.

По данным избиркома Свердловской области, кандидаты в губернаторы должны сдать документы для регистрации с 16 июля до 26 июля. К этому же времени они должны собрать необходимое количество подписей депутатов.

Ранее Ройзман уже говорил, что количество муниципальных депутатов, не определившихся с тем, какого кандидата поддержать на выборах губернатора Свердловской области, недостаточно для прохождения муниципального фильтра. Вне зависимости от результатов кампании Ройзман и партия «Яблоко» будут отстаивать неконституционность института муниципального фильтра.

21 июня федеральное бюро партии «Яблоко» приняло решение выдвинуть кандидатуру Ройзмана на выборах губернатора Свердловской области. Выдвижение кандидата в губернаторы от «Яблока» должно было состояться на конференции Свердловского регионального отделения партии еще 17 июня, однако в ходе него председатель отделения Юрий Переверзев объявил о выходе из партии. В итоге конференция в Екатеринбурге оказалась сорвана.

Выборы губернатора Свердловской области пройдут 10 сентября. В избирательную комиссию региона ранее поступили документы от восьми кандидатов.

Новое руководство внутриполитического блока администрации президента решило не придерживаться принципа конкурентности на выборах губернаторов 16 регионов этой осенью, рассказывал «Ведомостям» человек, близкий к Кремлю, и подтвердил другой близкий к администрации собеседник. Сильные оппоненты действующих лидеров уже испытывают трудности при сборе подписей муниципальных депутатов и, вероятнее всего, не будут допущены к выборам, говорят собеседники: так, рискуют не преодолеть муниципальный фильтр сенатор от Бурятии Вячеслав Мархаев (КПРФ), выдвинутый в свердловские губернаторы от «Яблока» мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман и лидер карельской «Справедливой России» Ирина Петеляева.