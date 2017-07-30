Путин подписал закон о выборах президента РАН

Президент России Владимир Путин подписал закон о новых правилах избрания и утверждения президента Российской академии наук (РАН). Закон определяет, что президент РАН избирается общим собранием членов Академии наук большинством голосов, то есть 50% + 1 или более голосов (в настоящее время требуется не менее 2/3 голосов).

По таким же правилам будут избираться президиум РАН, вице-президенты академии, главный ученый секретарь президиума и академики - секретари ее отделений.

Процедура выборов следующая: сначала происходит выдвижение кандидатов на должность президента РАН из числа академиков, затем эти кандидатуры представляются на согласование в правительство России, после этого на общем собрании РАН из этих кандидатов избирается президент РАН простым большинством голосов, после чего он утверждается в должности президентом России.

В соответствии с поправками, если правительство России согласовало менее двух кандидатов на должность президента РАН или ни один из кандидатов не набрал при голосовании на общем собрании РАН более 50% голосов, или все кандидаты взяли самоотвод, либо президент России не утвердил в должности избранного президента РАН, то выборы признаются несостоявшимися и назначаются повторные. До проведения новых выборов президент России назначает и. о. президента РАН по предложению правительства России из числа академиков.

Также и. о. главы РАН назначает президент России и в случае, если действующий президент РАН досрочно складывает свои полномочия.