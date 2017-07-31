Курдское СМИ: Турецкие войска зашли в Сирию

Турецкие военные вошли в курдский самоуправляемый кантон Кобани на севере Сирии, сообщает ТАСС со ссылкой на курдское агентство Firat. По его данным, части регулярных войск Турции разместились к западу от Кобани, близ деревень Бобене и Сифтеке около 21.30 в минувшее воскресенье. Агентство предупредило, что курдское ополчение ответит на это действие, если турецкие военные не покинут территорию кантона.

Анкара эту информацию еще не комментировала. В конце июня турецкая газета Milliyet сообщила, что ВС Турции завершили подготовку к наземной операции в другом курдском Кантоне – Африн, который находится под контролем Рабочей партии Курдистана и «Сил народной самообороны».

Кобани – один из трех анклавов с преимущественно курдским населением, которые в марте 2016 г. объявили о вхождении в федеративный регион «Рожава – Северная Сирия». Тогда это заявили представители курдской партии «Демократический союз» (PYD), близкой к Рабочей партии Курдистана (РПК), которую Турция считает террористической организацией.

Турция вводила наземные войска в Сирию в августе 2016 г., официально – для зачистки приграничной территории ради обеспечения безопасности своих границ.