Путин наградил Эдиту Пьеху орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени народной артистки СССР Эдиты Пьехи.

«За большой вклад в развитие отечественной культуры и многолетнюю плодотворную деятельность наградить орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени Пьеху Эдиту Станиславовну – солистку-вокалистку межрегиональной общественной организации "Союз концертных деятелей", город Санкт-Петербург», – сообщила пресс-служба Кремля.

Сегодня Пьеха празднует 80-летие. Президент уже поздравил артистку. Творческую карьеру Пьеха начала в 1957 г., когда она стала выступать вместе с ансамблем «Дружба». Она работала со многими известными композиторам и поэтами – Александрой Пахмутовой, Оскаром Фельцманом, Александром Флярковским, Николаем Добронравовым, Робертом Рождественским и другими. Пьеха также снималась в нескольких художественных фильмах.