ВЦИОМ: в России на одного несчастливого человека приходится шесть счастливых

84% россиян считают себя счастливыми людьми, только 14% говорят, что они несчастливы, сообщает ВЦИОМ.

Ощущение счастья у респондентов связано в первую очередь с тем, что у них есть семья (33%), а также здоровье и жизнь (собственная и близких) (22%).

Еще 14% опрошенных говорят, что счастливы потому, что у них есть дети, 14% отмечают общую удовлетворенность жизнью, 13% говорят о хорошей работе.

Те, кто не считает себя счастливыми, сетуют на материальные трудности (10%), безработицу и плохое состояние здоровья (по 5%), низкий уровень зарплаты (3%).