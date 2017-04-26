ВЦИОМ: Число счастливых россиян достигло исторического максимума с 1990 года

Доля россиян, ощущающих себя счастливыми, достигла исторического максимума с 1990 г., сообщают социологи Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

«Уровень счастья россиян, по субъективным ощущениям, достиг 85%», — говорится в материалах опроса.

По данным опроса, молодые респонденты в возрасте 18-24 лет и люди с высоким, по их оценкам, достатком более оптимистичны в этом вопросе (95% и 94% соответственно), нежели люди преклонного возраста (82% в группе старше 60 лет) и участники опроса, жалующиеся на материальное положение (63%).

Предыдущий максимум (70 пунктов) ВЦИОМ зафиксировал в октябре 2015 г., а минимальное значение (6 пунктов) социологи наблюдали в феврале 1992 г.

32% респондентов ответили, что счастливыми их делает семья, дети радуют 20% опрошенных. Для каждого пятого (21%) залогом счастья является хорошее самочувствие и здоровье близких .

Именно здоровье занимает первые строчки среди причин, заставляющих чувствовать себя несчастными (6%). Недовольство и грусть также вызывают материальные трудности (9%), низкие зарплаты и задержки выплат (6%), плохое положение дел в стране (6%).