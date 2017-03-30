Россияне хотят, чтобы их дети работали врачами и военнослужащими – ВЦИОМ

Опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) показал, что треть россиян хочет, чтобы их дети работали в сфере медицины (35%). Второй по популярности стала профессия военнослужащего (13%). В первую пятерку также вошли юриспруденция (11%), педагогика (10%), рабочие профессии (10%). Также привлекательными россиянам кажутся профессии инженера (9%), спортсмена (7%), полицейского (5%), строителя (5%).

Менее популярной стала финансовая сфера деятельности: 9% родителей хотели бы видеть своих детей финансистами/бухгалтерами, лишь 2% – частными предпринимателями (бизнесменами).

При этом доля тех, кто готов согласиться с любым решением ребенка, снизилась до 4%.

В 2016 г. в топ-5 входили профессии политика, спортсмена/тренера, журналиста, полицейского, рабочие профессии.

Опрос проводился 21–23 марта. В нем принимали участие россияне в возрасте от 18 лет. Метод опроса – телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1800 респондентов.