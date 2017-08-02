Законопроект об антироссийских санкциях Трамп может рассматривать до 9 августа

Одобренный обеими палатами конгресса законопроект о санкциях в отношении России, Ирана и КНДР находится на рассмотрении у президента США Дональда Трампа, заявила в ходе регулярного брифинга представитель Белого дома Сара Сандерс. «Его ничто не сдерживает», - цитирует ее Reuters. Рассматривать документ Трамп может до 9 августа. К этому моменту он должен или подписать документ, или наложить на него вето. В противном случае документ автоматически обретет статус закона.

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил на пресс-конференции, что ни он, ни президент не убеждены в пользе новых санкций для дипломатического взаимодействия с Москвой. Это идет вразрез с интерпретацией вице-президента Майкла Пенса о том, что хозяин Белого дома выступает в один голос с конгрессом. При этом Тиллерсон подчеркнул, что Трамп вынужден подчиниться воле законодателей и все идет к тому, что документ все же будет подписан.

С момента одобрения законопроекта сенатом Трамп ни разу публично не высказывал свое отношение к документу. Перед голосованием тогдашний директор Белого дома по коммуникациям Энтони Скарамуччи говорил, что Трамп может внести свои коррективы. «Он может подписать законопроект о санкциях в том варианте, в котором он есть сейчас, он может заблокировать санкции или инициировать даже еще более жесткие меры против русских», — заявлял он в интервью CNN. Выбор Трампа он называл непредсказуемым.