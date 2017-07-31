Пенс: Трамп намерен «очень скоро» подписать закон о санкциях против России

Президент США Дональд Трамп дал понять, что намерен «очень скоро» подписать одобренный конгрессом законопроект о санкциях против России, Ирана и Северной Кореи, рассказал в интервью Fox News вице-президент Майкл Пенс. Это заявление он сделал, находясь фактически у российских границ – с визитом в Эстонии, подчеркнула ведущая.

Пенс сообщил, что они с президентом США «по-прежнему очень надеются увидеть другое поведение со стороны российского правительства в отношении Украины, поддержки режимов-изгоев в Иране и Северной Корее». Нынешнее поведение Москвы он квалифицирует как «дестабилизирующую активность». Вице-президент уточнил, что в Белом доме все еще верят в возможность изменения отношений между Москвой и Вашингтоном «к лучшему ради интересов обоих государств и интересов мира».

29 июля пресс-служба Белого дома сообщала, что Трамп собирается подписать одобренный обеими палатами конгресса почти единогласно законопроект об усилении санкций. Особенно подчеркивалось, что в итоговой версии документа его замечания были учтены.