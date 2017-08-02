Орешкин: Россия рассчитывает на поддержку стран БРИКС на конференции ВТО

Россия рассчитывает на поддержку партнеров по БРИКС (Бразилия, КНР, Индия, Южная Африка) на предстоящей в декабре в Буэнос-Айресе министерской встрече Всемирной торговой организации (ВТО), заявил министр экономического развития России Максим Орешкин.

«Страны БРИКС разделяют общие интересы по множеству вопросов, и мы считаем, что платформа БРИКС может и должна пользоваться существующими преимуществами в формировании основ для будущего многостороннего консенсуса. Вместе мы сможем продвинуть вперед глобальную экономику и многостороннюю торговую систему даже при наличии разногласий с другими членами (ВТО)», — заявил Орешкин на встрече министров экономики и внешней торговли стран БРИКС.

Он подчеркнул, что РФ рассчитывает на поддержку стран БРИКС в случае возобновления переговоров в рамках ВТО по разъяснениям соглашений по анти-демпингу, субсидиям и компенсирующим мерам.

Орешкин также дал оценку работе ВТО. «Мы не можем притвориться, что система ВТО прекрасна и не нуждается в оптимизации. Однако у нас нет альтернатив ВТО. ВТО — уникальная международная организация со своими глобальными правилами торговли, которая гарантирует единое игровое поле для всех его участников», — приводит его слова ТАСС.