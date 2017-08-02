Юнкер: ЕС защитит интересы европейских компаний от санкций США против России

Евросоюз оставляет за собой право принять ответные меры, если экономические интересы европейских компаний будут ущемлены санкциями США против России, говорится в заявлении председателя Европейской комиссии Жан-Клода Юнкера, распространенном в среду.

"Мы должны защищать наши интересы также перед Соединенными Штатами, и мы готовы это сделать", - отмечается в документе.

По словам председателя Еврокомиссии, в ЕС будут готовы предпринять ответные действия в отношении Вашингтона. «На саммите G7 в Таормине в Италии, а также на саммите G20 в Гамбурге я сказал, что если американцы сделают такой шаг [введут антироссийские санкции, затрагивающие Европу], то мы будем готовы предпринять адекватные ответные меры», - подчеркнул Юнкер.

Сегодня президент США Дональд Трамп подписал закон о новых санкциях против России. Санкциям могут подвергнуться лица, которые намерены вложить в строительство российских экспортных трубопроводов более $5 млн в год или $1 млн единовременно либо собираются предоставить проектам услуги, технологии или иную поддержку. Под эти параметры, в частности, подпадает ведущий в Европу из России газопровод Nord Stream 2.