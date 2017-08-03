В Улан-Удэ задержан подозреваемый в убийстве борца Юрия Власко

Оперативники задержали в Улан-Удэ подозреваемого в убийстве борца Юрия Власко, сообщает пресс-служба МВД. 20-летний спортсмен был найдет мертвым на берегу озера Байкал в Бурятии 29 июля. На теле обнаружены колото-резаные ранения.

«Сотрудниками уголовного розыска в ходе комплекса оперативно-розыскных мероприятий был определен круг подозреваемых и лиц, причастных к инциденту. В результате кропотливой работы 2 августа в жилом секторе г. Улан-Удэ подозреваемый был задержан», — говорится в сообщении.

Юрий Власко — мастер спорта международного класса по вольной борьбе, многократный победитель российских и международных соревнований по вольной борьбе в весовой категории до 96 кг.