Возбуждено уголовное дело после отравления десятков отдыхающих на Байкале

В Бурятии возбуждено уголовное дело после отравления 77 отдыхающих в лагере на берегу Байкала. Это сообщает «Интерфакс» со ссылкой на региональное управление Следственного комитета России. В сообщении на сайте СК Бурятии говорится, что медицинская помощь оказана 72 отравившимся, среди которых было 60 детей. «Интерфакс» сообщает, что всего пострадали 77 человек, госпитализированы 73, среди пострадавших 66 детей.

Жаловаться на пищевое отравление туристы начали 2 августа. Пострадали те, кто отдыхал в туристическом комплексе в Лемасове на побережье Байкала. Уголовное дело возбуждено по статье о предоставлении услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. По одной из версий, массовое отравление могло случиться после того, как туристам в столовой предложили некачественно приготовленную пищу.

Следствие взяло на анализ образцы еды из столовой, изучает меню и документы о поставках продуктов, допрашивает работников турбазы и пострадавших туристов.

По предварительным данным, с конца июля на территории туристического комплекса в местности Лемасово Кабанского района отдыхали три больших группы туристов, отмечает «Интерфакс». Также туда съехались из разных регионов участники фестиваля Baikal Dance Camp (300 детей от 12 до 17 лет).

По данным республиканского министерства здравоохранения, угрозы жизни отравившихся нет, их состояние стабильно. В Селенгинскую центральную районную больницу поступили 63 человека, в Кабанскую центральную районную больницу - два человека, в Республиканскую клиническую инфекционную больницу - семеро. Отказались от госпитализации четверо детей и один взрослый. Минздрав Забайкальского края сообщает, что среди отравившихся 12 детей из Забайкалья. Предварительно всем поставлен диагноз «гастроэнтероколит неуточненной этиологии».