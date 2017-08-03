В Бурятии у работников турбазы, где отравились 77 человек, обнаружены инфекции

У четырех работников пищеблока турбазы в Бурятии, где отравились 77 человек, обнаружены инфекционное заболевания. Об этом сообщил директор управления Роспотребнадзора по Бурятии Сергей Ханхареев. «У четверых из семи человек выявлены инфекции — у троих норовирусная, еще у одного ротовирусная. Специалистами отобраны и находятся в работе 22 пробы по пищевым продуктам, в том числе 10 суточных проб», — сказал Ханхареев.

Он также сообщил, что двое сотрудников не прошли медицинский осмотр. По данным министерства здравоохранения республики, у большинства заболевших диагностирована норовирусная инфекция. Кроме того, туркомплекс не был внесен в реестр детских оздоровительных лагерей. Размещение и питание организовывали разные предприниматели, один из которых подвергался внеплановой проверке Роспотребнадзора.

Жаловаться на пищевое отравление туристы начали 2 августа. Пострадали те, кто отдыхал в туристическом комплексе в Лемасове на побережье Байкала. Всего пострадали 77 человек, в том числе 66 детей. По данным республиканского министерства здравоохранения, угрозы жизни отравившихся нет, их состояние стабильно. Возбуждено дело о предоставлении услуг, не отвечающих требованиям безопасности.