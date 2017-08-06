Лавров рассказал о встрече с Тиллерсоном

Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном на полях регионального форума АСЕАН в филиппинской Маниле. По словам Лаврова, Тиллерсон хотел узнать подробности ответных мер Москвы на новые антироссийские санкции Вашингтона.

«С Рексом Тиллерсоном была продолжительная встреча, его интересовали, прежде всего, с этого он начал, подробности тех решений, которые были вынужденно приняты нами в ответ на принятый закон с антироссийскими санкциями в конгрессе Соединенных Штатов Америки. Мы эти разъяснения дали», — сказал Лавров.

Также стороны обсудили сотрудничество в области кибербезопасности. «Мы напомнили о тех пониманиях, которые были достигнуты на встрече президентов России и США в Гамбурге, в том числе о необходимости наладить сотрудничество в сфере кибербезопасности, борьбы с киберпреступностью, по предотвращению киберпреступлений», — сказал Лавров.

Министр также отметил, что контакты Москвы и Вашингтона по Сирии никогда не прерывались. Он отметил, что контакты «осуществляются, в том числе в развитие договоренностей, достигнутых Россией, США и Иорданией по созданию южной зоны деэскалации» в Сирии.