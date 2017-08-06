СМИ сообщили о связи задержанного у Эйфелевой башни мужчины с ИГ

Вооруженный ножом мужчина, который пытался проникнуть на Эйфелеву башню, связан с запрещенной террористической организацией «Исламское государство», пишет Le Parisien со ссылкой на источники, близкие к следствию.

По данным издания, во время попытки проникнуть на башню мужчина выкрикивал фразу «Аллах акбар». Как сообщают источники, задержанный признался, что планировал нападение. Указания к совершению теракта он получил от своего куратора из ИГ.

Ранее сообщалось, что полиция задержала вооруженного ножом мужчину, который пытался пройти на Эйфелеву башню. Инцидент произошел в субботу вечером. Мужчина пытался проникнуть через один из пунктов охраны.