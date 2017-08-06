Пленный террорист ИГ рассказал о подготовке терактов в Европе

Боевик запрещенной террористической организации «Исламское государство», попавший в плен к курдскому ополчению, рассказал, что в Сирии есть тайная ячейка, где готовят террористов для атак в Европе. Об этом сообщает британская газета Times.

По словам террориста, ячейка называется бригада «Аль-Кхарса». Курс подготовки длится семь месяцев, после этого боевиков отправляют в родные страны. «Вступить в бригаду предлагают всем европейцам, которые пересекают границу Сирии. Из 20 человек, начавших тренировки, только пятеро доходят до конца. После этого они возвращаются в Европу и совершают теракты», — рассказал во время допроса пленный боевик.

Он также сообщил, что за два года в ИГ насчитал около 50 выходцев из Германии, Франции, Бельгии и Великобритании, которые успешно прошли программу подготовки в лагере смертников.