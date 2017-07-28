ФСБ задержала подозреваемых в подготовке терактов в Санкт-Петербурге

Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали подозреваемых в подготовке террористических актов в Санкт-Петербурге. Личности задержанных в интересах следствия не разглашаются.

«Федеральной службой безопасности Российской Федерации 28 июля 2017 г. задержана группа лиц в составе семи человек, выходцев из Центрально-азиатского региона, подозреваемых в подготовке террористических актов в г. Санкт-Петербурге», — говорится в сообщении ФСБ.

Отмечается, что велась подготовка терактов на железнодорожном транспорте и в местах массового скопления людей. Проводятся следственно-оперативные мероприятия.