ФСБ пресекла деятельность неонацистской преступной группы

Федеральная служба безопасности совместно с МВД пресекла деятельность преступной группы неонацистского толка, причастной к незаконному обороту средств поражения в Центральном федеральном округе и организации нелегальных мастерских по изготовлению и модернизации оружия.

25-26 июля в Москве и Московской области задержаны организатор криминального бизнеса и его сообщники. Из незаконного оборота изъяты пулемет «Дегтярева», два автомата «Калашникова», 37 пистолетов и револьверов (ПМ, «Наган», ТТ), ручные осколочные гранаты, 3 кг взрывчатых веществ, большое количество основных частей и комплектующих к огнестрельному оружию, свыше 1500 патронов различного калибра и др.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 222 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов, совершенные организованной группой) и ч. 3 ст. 223 УК РФ (незаконное изготовление оружия).