Наводнение во Вьетнаме нанесло ущерб четырем провинциям на $41 млн

Жертвами наводнения на севере Вьетнама стали 26 человек, сообщает Reuters со ссылкой на данные правительства страны. Пропавшими без вести считаются 15 человек, их поиски затруднены из-за того, что размыты дороги и периодически происходят оползни.

От наводнений пострадали четыре провинции. Там повреждены системы водоснабжения и дороги, затоплены фермы, где выращивают рис и фрукты, полностью уничтожены 200 домов и еще около 400 получили повреждения. Общая сумма ущерба оценивается в $41 млн.