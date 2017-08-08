NBC: Пентагон может начать военную операцию против ИГ на Филиппинах

Минобороны США изучает возможность проведения военной операции на Филиппинах против «Исламского государства» (ИГ, запрещено в России). Об этом сообщает NBC со ссылкой на военных чиновников. О начале операции может быть объявлено уже сегодня. Проводить ее предполагается с помощью беспилотников.

В случае одобрения плана США смогут наносить удары по целям ИГ, представляющим угрозу для союзников США в регионе. Представитель Пентагона подчеркнул, что американские военные делятся разведданными с филиппинской армией. Боевики ИГ действуют в южной провинции Филиппин Минданао.

В мае 2017 г. The Washington Post опубликовала стенограммы телефонных разговоров президента США Дональда Трампа с его филиппинским коллегой Родриго Дутерте. Запись была сделана 29 апреля и расшифрована филиппинским правительством. Из нее следовало, что Трамп приглашал Дутерте в Белый дом «в любое время». В США это вызвало волну критики. Так, директор по делам Азии в Human Rights Watch Джон Сифтон заявлял, что, «в целом поддерживая смертоносную войну Дутерте с наркотиками, Трамп становится моральным соучастником будущих убийств» и что ему должно быть стыдно.

В мае Дутерте приезжал с визитом в Москву, но вынужден был свернуть его досрочно из-за обострения террористической активности на родине. Тем не менее ему удалось встретиться с российским президентом Владимиром Путиным. Дутерте пожаловался российскому лидеру на то, что у Филиппин «были определенные заказы в США, но сейчас там ситуация не очень гладкая», и попросить у него «современное оружие, чтобы сражаться с ИГИЛ, чтобы сражаться с их подразделениями и группировками». Путин, посетовав, что товарооборот между двумя странами оставляет желать лучшего, не исключил возможности продвижения ВТС.