Прокуратура Симферополя предостерегла кинотеатры от показа трейлера «Матильды»

Прокуратура Симферополя предупредила кинотеатры города о недопустимости проката трейлеров фильма «Матильда», адвокат режиссера Алексея Учителя оспорил этот запрет в Генпрокуратуре.

Адвокат Учителя Константин Добрынин заявил, что у него есть копия так называемого «Предостережения о недопустимости нарушения законодательства, регулирующего порядок публичной демонстрации кино и видеопродукции, о противодействии экстремистской деятельности, о рекламе» от 2 августа, адресованного и. о. директора «Кинотеатра им. Т. Г. Шевченко».

«Оно подписано заместителем прокурора города Симферополя советником юстиции Александром Шкитовым», – сообщил «Интерфаксу» Добрынин, уточнив, что копия была передана ему Алексеем Рязанцевым, гендиректором прокатной компании «Каропрокат», занимающейся дистрибуцией фильма «Матильда».

В тексте документа говорится, что прокуратура города Симферополя рассмотрела обращение депутата Госдумы Натальи Поклонской «об осуществлении показа рекламных трейлеров фильма "Матильда" Учителя в кинотеатрах города, содержанием которых грубо оскорбляются чувства верующих».

Несмотря на то что зампрокурора установлено, что в кинотеатрах Симферополя в настоящее время рекламные трейлеры к фильму «Матильда» не транслируются, он тем не менее предостерегает гражданку Наталью Цыганову, исполняющую обязанности директора кинотеатра, о недопустимости нарушения требований федеральных законов «О рекламе», «О противодействии экстремистской деятельности», отметил Добрынин.

В свою очередь адвокат решил обратиться к генпрокурору РФ Юрию Чайке с просьбой организовать проверку действий прокурора и Поклонской.

Фильм «Матильда» выйдет на экраны 26 октября 2017 г. Он рассказывает о взаимоотношениях наследника престола, будущего императора Николая II, и балерины Матильды Кшесинской.