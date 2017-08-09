Минкультуры получило просьбу запретить показ «Матильды» в Дагестане

Первый вице-премьер Дагестана Анатолий Карибов попросил Министерство культуры запретить показ в республике фильма «Матильда» Алексея Учителя. Как сообщил «РИА Новости» сотрудник пресс-службы министерства, ведомство примет это обращение к сведению.

8 августа прокуратура Симферополя предостерегла местные кинотеатры от демонстрации трейлера к новой картине. В тот же день запретить показ «Матильды» в Чечне министра Владимира Мединского попросил глава республики Рамзан Кадыров. «Десятки тысяч людей разных конфессий просят не допустить публичный прокат фильма в Российской Федерации в связи с тем, что расценивают его как преднамеренное издевательство над чувствами верующих людей, оскорбление их религиозных чувств и унижение человеческого достоинства, а также осквернение святынь и многовековой истории народов России», – писал Кадыров (цитата по сайту «Комсомольской правды»). Глава региона отмечал, что определился с позицией, изучив информацию, которую ему предоставила депутат Госдумы Наталья Поклонская. Она давно борется против выхода этой ленты в прокат.

Создатель картины предложил Кадырову не верить на слово и посмотреть «Матильду». Учитель напомнил, что запретить фильм можно только в том случае, если нарушены законы российского государства. Однако ответственные чиновники, государственные люди посмотрели «Матильду» и установили, что фильм ничего не нарушает, отметил он.

Минкультуры не имеет права делать исключение для Чечни при выдаче прокатного удостоверения на фильм, этот вопрос надо решать с прокатчиками, заявил ТАСС 9 августа первый замруководителя ведомства Владимир Аристархов. Он напомнил, что законы не предусматривают выдачу или изъятие прокатного удостоверения отдельным регионам. В Минкультуры фильм Учителя еще не поступал, так что вопрос о выдаче прокатного удостоверения еще не решался.

Глава Духовного собрания мусульман России и муфтий Москвы Альбир Крганов поддержал просьбу Кадырова не показывать «Матильду» в Чечне» и добавил, что даже в светском государстве показ фильмов, оскорбляющих чувства верующих и нагнетающих обстановку в обществе, нежелателен. Как сообщает «Интерфакс», он констатировал, что в стране сложилось неоднозначное отношение к этой картине. Вместе с тем жесткий запрет показа ленты во всей стране он считает «не совсем уместным», потому что «творческие люди имеют собственный взгляд на историю». Муфтий предложил несогласным с видением Алексея Учителя «режиссерам, которые умеют создавать правильные фильмы, сделать по-настоящему интересную картину про жизнь, в том числе нравственную, императора Николая».

Днем ранее министр культуры Владимир Мединский сказал ТАСС, что все, что происходит вокруг фильма «Матильда», «все меньше имеет отношение к кино и все больше - к цирку». Он предложил направлять «энергию некоторых общественных деятелей» в более мирное русло и высказал мнение, что в стране «много всяких проблем, которыми надо заниматься, помимо трейлера фильма «Матильда».