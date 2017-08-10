Китай обвинил США в грубом нарушении своего суверенитета

Китай обвинил США в грубом нарушении своего суверенитета и международного права после того, как американский эсминец приблизился к островам Спратли в Южно-Китайском море, которые Пекин считает своими. Об этом говорится в сообщении МИД КНР.

«Американский эсминец "Джон С. Маккейн" без разрешения китайских властей приблизился к островам Наньша (Спратли). Судно США нарушило законы Китая и соответствующие нормы международного права, грубо нарушив суверенитет КНР, подорвав мир, безопасность и порядок в этих водах», — отмечается в заявлении официального представителя внешнеполитического ведомства Гэн Шуана.

В МИД КНР выразили недовольство действиями США. «Подобные провокации американской стороны вынуждают Китай принимать меры для повышения мер защиты своей территории», — добавил представитель министерства.

Гэн Шуан отметил, что совместные усилия Пекина и стран АСЕАН позволили снизить напряженность в Южно-Китайском море. «В данном контексте некоторые иностранные силы идут против течения и под предлогом "свободы навигации" пытаются внести беспорядок в ситуацию, стабилизация которой далась большим трудом. Это, в конце концов, демонстрирует, кто на самом деле не желает поддерживать стабильность в Южно-Китайском море, кто является основным фактором, способствующим милитаризации Южно-Китайского моря», — подчеркнул он.

В свою очередь, в минобороны Китая призвали США немедленно прекратить провокации в Южно-Китайском море. «В настоящее время отношения вооруженных сил Китая и США демонстрируют уверенное развитие. Однако подобные провокационные действия со стороны США наносят серьезный ущерб двустороннему стратегическому доверию, а также создают сложности и препятствия для развития отношений между вооруженными силами двух государств», — говорится в заявлении оборонного ведомства.

«Мы решительно призываем США немедленно исправить свои ошибки и прекратить провокации под предлогом так называемой "свободы навигации"», — подчеркнули в минобороны КНР, добавив, что китайская армия будет укреплять свой потенциал, чтобы «решительно защищать свой суверенитет и безопасность».