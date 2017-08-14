Сотрудникам ГИБДД хотят запретить курить и грубо разговаривать с водителями

Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России предлагает запретить инспекторам ГИБДД курить и грубо выражаться при разговоре с участниками дорожного движения. Такое предложение содержится в новой редакции соответствующего регламента МВД, которая опубликована на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

«В разговоре с участниками дорожного движения сотрудник обязан быть вежливым, тактичным, обращаться к ним на "Вы", проявлять спокойствие и выдержку, свои требования и замечания излагать в убедительной и понятной форме, исключая возможность ошибочного или двоякого их понимания», – говорится документе.

Инспектор должен воздерживаться от «любого вида высказываний и действий дискриминационного характера по признакам пола, возраста, расы, национальности, языка, гражданства, социального, имущественного или семейного положения, политических или религиозных предпочтений», уточняется в документе.

Кроме того, сотрудник ГИБДД также должен воздерживаться от грубости, пренебрежительного тона, заносчивости, предвзятых замечаний, предъявления неправомерных и незаслуженных обвинений, оскорбительных выражений или реплик; действий, провоцирующих противоправное поведение, а также курения.