На севере Москвы горят 15 000 кв. м складских помещений

Склад автохимии, покрышек и товаров народного потребления горит на севере Москвы в районе Медведково, сообщает МЧС. Информация о пожаре по адресу ул. Полярная, 31а, поступила спасателям около 23.00 16 августа. К прибытию пожарных площадь возгорания составляла 800 кв. м. Пожару присвоен второй уровень сложности.

К 01.00 17 августа пожар охватил почти все помещение склада – 15 000 из 21 000 кв. м, передает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах. Очевидцы сообщают о сильных хлопках внутри здания. Спасатели уточняют, что для жителей района пожар не представляет угрозы.

Пожарные ведут тушение с безопасного расстояния, поскольку внутри продолжаются обрушения конструкций. В тушении задействованы два вертолета, 50 единиц пожарной техники и 126 человек.

В районе пожара проводятся аварийно-спасательные работы, предупреждают в МЧС. Спасатели просят заранее выбирать маршруты объезда.